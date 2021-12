fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović to jeden z najbardziej rozchwytywanych napastników na rynku transferowym. Nie brakuje spekulacji, gdzie Serb trafi w przyszłym roku. Nowe informacje na temat piłkarza podał portal Sport Mediaset.

Im bliżej zimowe okienko transferowe, tym częściej pojawiają się nowe informacje na temat Dusana Vlahovicia

Chętnych na serbskiego napastnika nie brakuje

Nowe doniesienia w sprawie piłkarza przekazał Sport Mediaset

Vlahović blisko Premier League?

Dusan Vlahović nie chce przedłużyć umowy z Fiorentiną, co pozwala przypuszczać, że wkrótce zawodnik może zmienić barwy klubowe. Chętnych na pozyskanie napastnika nie brakuje. Vlahović łączony był przede wszystkim z takimi zawodnikami jak Juventus, Inter, czy Milan.

Klub z Artemio Franchi niechętnie jednak podchodzi do tematu sprzedania piłkarza do jednego ze swoich rywali. Tym samym Fiorentina rozważa wytransferowanie zawodnika do jednej z lig zagranicznych. Z tej opcji chce skorzystać Arsenal, chcący zaoferować przedstawicielowi Serie A za piłkarza 80 milionów euro.

21-letni zawodnik trafił do Fiorentiny latem 2018 roku z Partizana. W tej kampanii Vlahović wystąpił łącznie w 17 spotkaniach, notując w nich 15 trafień i trzy asysty.

Gdyby transfer z udziałem reprezentanta Serbii do ekipy z Emirates Stadium stał się faktem, to niewykluczone, że z klubem musiałby się pożegnać ktoś z dwójki Alexandre Lacazette-Pierre Emerick Aubameyang. Francuz wyceniany jest na 22 miliony euro, a kapitan Kanonierów na 25 milionów euro.

W sobotę Arsenal w lidze angielskiej zagra z Southampton. Drużyna z Londynu do starcia ze Świętymi podejdzie w roli faworyta.

Arsenal Southampton 1.70 4.20 5.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10. grudnia 2021 20:07 .

