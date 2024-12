Gyokeres i Isak nieosiągalni. Arsenal obserwuje kolejnego napastnika

Viktor Gyokeres i Alexander Isak to nazwiska, które trudno będzie pozyskać Arsenalowi. Jak informuje talkSPORT, w tej sytuacji Kanonierzy zaczęli obserwować Mario Reteguiego.

Mario Retegui alternatywą dla Gyokeresa i Isaka

Arsenal poszukuje nowego napastnika, który znacząco mógłby wzmocnić pierwszy skład. W tym celu Kanonierzy zwrócili swoją uwagę na Mateo Reteguiego z Atalanty. Londyński klub nadal interesuje się również Alexandrem Isakiem i Viktorem Gyokeresem, ale potencjalne transfery tych zawodników są trudne do realizacji.

WIDEO: Arsenal – skróty 24/25

Retegui wyróżnia się na boiskach Serie A i może stać się ciekawa alternatywą dla Arsenalu. Włoch zdobył w tym sezonie 14 bramek, z czego 12 w lidze, co czyni go liderem klasyfikacji strzelców. Piłkarz imponuje nie tylko strzelaniem goli, ale także wszechstronnością, która ma pozytywny wpływ na całą linię ofensywną Atalanty.

Skauci Arsenalu mieli okazję obserwować Reteguiego w akcji podczas meczu Ligi Mistrzów, gdzie napastnik zdobył dwie bramki przeciwko Young Boys. To wystąpienie tylko potwierdziło jego formę i skuteczność, co czyni go atrakcyjną opcją na rynku.

Mikel Arteta miał jasno wskazać włodarzom, że zimowe transfery są kluczowe dla dalszego rozwoju zespołu. Arsenal ma nadzieję, że nowe twarze przyczynią się do zwiększenia ich szans w walce o mistrzostwo Premier League. Obecnie Kanonierzy zajmują trzecie miejsce w tabeli i dążą do zniwelowania sześciopunktowej straty do Liverpoolu.