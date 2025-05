Arsenal rozstanie się z gwiazdą. Pomocnik porozumiał się z nowym klubem

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jorginho dołączy do Flamengo

Arsenal FC sprowadził Jorginho w styczniu 2023 roku z Chelsea FC za nieco ponad 11 milionów euro. Zarówno klub z Emirates Stadium, jak i zawodnik nie doszli do porozumienia w sprawie nowego kontraktu, dlatego po jego wygaśnięciu pomocnik opuści Londyn. 33-latek ma już wybrany kierunek.

Już od dłuższego czasu Flamengo zabiegało o Jorginho. Okazuje się, że 57-krotny reprezentant Włoch jest już dogadany z brazylijskim klubem. Dołączy do zespołu jeszcze przed startem Klubowych Mistrzostw Świata, które rozpoczną się 17 czerwca. Warto zaznaczyć, iż defensywny pomocnik pozostanie w słynnym klubie do 2028 roku, o czym informuje Valentin Furlan.

Dla mistrza Europy będzie to symboliczny powrót do ojczyzny, w której się urodził. Co ciekawe, mimo brazylijskiego pochodzenia, Jorginho nigdy wcześniej nie występował w żadnym klubie z Kraju Kawy. Piłkarskie szlify zbierał we włoskich klubach takich, jak Hellas Verona czy SSC Napoli. Od 2018 roku jest związany z Premier League. Z The Blues sięgnął po Ligę Mistrzów w sezonie 2021/22. W bieżącym sezonie Jorginho zdołał strzelić jednego gola w 26 spotkaniach.