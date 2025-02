Arka znalazła następcę Karola Czubaka. Mocny ruch z Ekstraklasy! [NASZ NEWS]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kibice Arki Gdynia

Niespodziewane odejście Czubaka

Dla wielu kibiców Arki to był szok. Karol Czubak kilka dni temu opuścił Gdynię, podpisując kontrakt z belgijskim KV Kortrijk. W związku z tym kandydat do awansu do Ekstrakasy pilnie potrzebował napastnika i według informacji goal.pl już go znalazł.



Z tego co wiemy, nowym napastnikiem Arki zostanie Jordan Majchrzak! Napastnik Legii nie miał zbyt wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności w stołecznym klubie, więc ten ruch jest bardzo sensowny. Arka zyskuje napastnika głodnego gry i goli, a Legia i tak nie dałaby mu zapewne dużo szans w tej rundzie, choć zawodnik zbierał dobre opinie w trakcie zimowego sezonu.



Tak czy inaczej, wszystko wskazuje na to, że wiosnę Majchrzak spędzi właśnie w Gdyni. Z naszych informacji wynika, że kluby są bardzo bliskie porozumienia dotyczącego wypożyczenia do końca tego sezonu.