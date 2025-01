Arka Gdynia dostała ofertę. Czubak odejdzie do silnej ligi?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Arka Gdynia dostała ofertę za Karola Czubaka

Arka Gdynia walczy obecnie o powrót do Ekstraklasy. Drużyna zajmuje 2. miejsce po rundzie jesiennej i jest jednym z głównych faworytów do awansu. Oczywiście duża w tym zasługa Karola Czubaka, który zdobył dla gdynian 14 bramek, co stanowi ponad 34% dorobku całej drużyny po 19 kolejkach Betclic 1. Ligi. Nie da się ukryć, że bez niego bilans Żółto-Niebieskich mógłby być znacznie skromniejszy.

Jak się okazuje, dobra forma napastnika przykuła uwagę zagranicznych klubów. Jerzy Chwałek, dziennikarz Super Expressu oraz tygodnika “Piłka Nożna”, przekazał za pośrednictwem platformy X, że Arka Gdynia dostała ofertę za Karola Czubaka opiewającą na 700 tys. euro. Zainteresowany pozyskaniem 24-latka jest jeden z klubów belgijskiej Jupiler Pro League. Na ten moment nie ujawniono, o jaką konkretnie drużynę chodzi, ale ponoć na stole leży 2,5-letni kontrakt.

Czubak jest wyceniany przez Transfermarkt właśnie na 700 tys. euro. Jednak wydaje się, że Arka Gdynia może żądać o wiele wyższej kwoty, biorąc pod uwagę osiągnięcia napastnika. Pytanie, czy w tym momencie sezonu ważniejszy dla klubu jest zastrzyk gotówki, czy zatrzymanie kluczowej postaci w kontekście walki o awans.