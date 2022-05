Pressfocus Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo zdecydował się ostatnio przedłużyć kontrakt z FC Barcelona do 30 czerwca 2026. W rozmowie ze “Sportem”, 23-letni środkowy obrońca wyjaśnił dlaczego zdecydował się odrzucić oferty Liverpool FC i Manchester United.

Urugwajski defensor występuje w FC Barcelona od 2018 lat

Od dwóch lat z kolei regularnie zaczął występować w wyjściowym składzie Dumy Katalonii

Ronald Araujo mocno wierzy, że Blaugrana w przyszłym sezonie zacznie zdobywać trofea

Araujo nie chciał grać w Liverpool lub MU

Urugwajski obrońca do FC Barcelona trafił latem 2018 r. Minęły jednak dobre dwa lata, zanim dostąpił zaszczytu gry w pierwszym zespole. Od sezonu 2020/2021 był już członkiem podstawowego składu, a w bieżących rozgrywkach stał się już jednym z fundamentów Dumy Katalonii, zwłaszcza od momentu, gdy na ławce trenerskiej zasiadł Xavi Hernandez. W obecnej kampanii rozegrał już 40 spotkań i zdobył cztery gole, z czego trzy w rywalizacji z Sevillą FC, Atletico Madryt i Realem Madryt.

Nic dziwnego zatem, że na transferowym rynku nie brakowało chętnych na usługi Ronalda Araujo. Największe zainteresowanie wykazywali giganci Premier League, a więc Liverpool FC oraz Manchester United. Borykająca się z finansowymi problemami FC Barcelona znalazła jednak niezbędne fundusze, aby zatrzymać 9-krotnego reprezentanta Ursuów na Camp Nou do czerwca 2026.

Araujo wierzy w kataloński projekt

– To zawsze było moim marzeniem, aby być tu jak najdłużej – przyznał Araujo w rozmowie ze “Sportem”. – Przedłużenie kontraktu to dla mnie wielkie szczęście. Jestem w najlepszym klubie świata i jest to nagroda za dobrze wykonaną pracę. Zaufanie klubu z kolei oznacza, że wszystko robię dobrze.

– W ostatnich miesiącach nie byliśmy niestety w stanie zaprezentować wielkiego futbolu, ale jesteśmy w trakcie zmian. Mamy wysokiej klasy skład, w którym młodość miesza się z rutyną. Bardzo wierzę w ten projekt i w to, że w przyszłym sezonie zdobędziemy już jakieś trofea. Młodzi ludzie będą mieli jeszcze więcej doświadczenia – dodał pełen wiary.

