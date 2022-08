fot. PressFocus Na zdjęciu: Antony

Antony doszedł do porozumienia z Manchesterem United w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Na przeszkodzie do transferu stoi już tylko Ajax Amsterdam, który nie godzi się na dotychczasowe oferty angielskiego giganta.

Antony jest zdeterminowany, by dołączyć do Manchesteru United. Brazylijczyk odmówił wzięcia udziału w weekendowych treningach

Skrzydłowy porozumiał się już w sprawie warunków indywidualnego kontraktu

Na transfer wciąż nie godzi się Ajax Amsterdam, który oczekuje większych pieniędzy

Wielki transfer coraz bliżej

Antony był łączony z Manchesterem United zaraz po zatrudnieniu na stanowisku menedżera Erika Ten Haga. Na przestrzeni kolejnych tygodni temat nieco ucichł, lecz wrócił jak bumerang po fatalnym początku ligowego sezonu.

Ten Hag chce mieć u siebie byłego podopiecznego, a Brazylijczyk domaga się hitowego transferu. Odmówił on wzięcia udziału w sobotnim oraz niedzielnym treningu, przez co nie zagrał w ligowym spotkaniu ze Spartą Rotterdam. Władze holenderskiego klubu zdają sobie sprawę z tego, że nie będą mieć już żadnego pożytku ze skrzydłowego.

Jego przenosiny na Old Trafford stają się więc coraz bardziej realne. Zwłaszcza, że Antony doszedł już do porozumienia w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Jedyną przeszkodę na drodze do finalizacji transakcji stanowi Ajax Amsterdam.

Mistrzowie Holandii nie godzą się na sprzedaż 22-latka, licząc na jeszcze większe pieniądze. Po odrzuceniu oferty w wysokości 80 milionów euro Manchester United chce ją podwyższyć i zbliży się do granicy 100 milionów euro. Ajax powinien na taką propozycję spojrzeć przychylnym okiem.

W dwóch spotkaniach Eredivisie sezonu 2022/2023 Antony zgromadził na swoim koncie bramkę oraz dwie asysty. Na przestrzeni całej poprzedniej kampanii strzelił 12 goli i dziesięciokrotnie asystował swoim zespołowym kolegom.

