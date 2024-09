Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Anthony Martial

Oficjalnie: Anthony Martial związał się z AEK-iem Ateny

Anthony Martial wreszcie znalazł nowego pracodawcę po tym, jak rozstał się z Manchesterem United. 28-letni napastnik przeprowadził się bowiem do AEK-u Ateny, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez grecki klub. 30-krotny reprezentant Francji po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z drużyną Żółto-Czarnych kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku.

Była gwiazda Czerwonych Diabłów dzisiaj wieczorem przyleci do Grecji, gdzie przywita się z tamtejszymi kibicami. Wychowanek Olympique’u Lyon dołączył do AEK-u Ateny na zasadzie wolnego transferu. Przypomnijmy, że umowa Anthony’ego Martiala z Manchesterem United wygasła 1 lipca, a strony ostatecznie nie dogadały się co do nowego kontraktu.

Dlatego ekipa z ligi greckiej miała możliwość sprowadzenia doświadczonego snajpera bez kwoty odstępnego. Warto dodać, że przy okazji tej transakcji mamy polski akcent, ponieważ dyrektorem technicznym AEK-u Ateny jest Radosław Kucharski, który w przeszłości pracował w Legii Warszawa. Orły z 10 punktami na koncie prowadzą w tabeli greckiej ekstraklasy.

Anthony Martial występował w barwach Manchesteru United od września 2015 roku, gdy przeniósł się na Old Trafford za 60 milionów euro z AS Monaco. Angielski gigant ściągając go do siebie pokładał w napastniku większe nadzieje. Bilans atakującego w zespole Czerwonych Diabłów to 317 meczów, 90 bramek oraz 47 asyst.