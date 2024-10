Ansu Fati zagra z Polakiem? Barcelona rozmawia ze słynnym klubem

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

AS Roma spróbuje wypożyczyć Ansu Fatiego z Barcelony

Ansu Fati po poważnej kontuzji nie może wrócić do właściwego rytmu i coraz częściej jest określany mianem upadłego talentu. Napastnik błyszczał w barwach FC Barcelony, gdy jeszcze był nastolatkiem. Natomiast teraz nie może załapać się do pierwszego składu.

Wszystko wskazuje na to, że Hansi Flick na razie zrezygnuje z usług Ansu Fatiego. Duma Katalonii ma podjąć jeszcze jedną próbę uratowania kariery zawodnika i planuje wypożyczyć go do silnego klubu, choć z drugiej strony niewykluczone, że w umowie zostanie zawarty obowiązek wykupu. Według informacji serwisu TodoFichajes z Blaugraną skontaktowała się AS Roma. W ten sposób 22-latek mógłby zagrać w jednym zespole z Nicolą Zalewskim.

Władze Giallorossich chciałyby zimą dogadać się w sprawie wypożyczenia zawodnika do końca sezonu 2024/2025. Drużyna nie spisuje się najlepiej od początku rozgrywek i dlatego klub poszukuje rozwiązań, które mogą poprawić wyniki. Jedną z opcji są działania podczas styczniowego rynku transferowego.

Ściągnięcie Ansu Fatiego to ryzykowna decyzja, bo Hiszpan rozegrał w tym sezonie zaledwie trzy spotkania, spędzając na na boisku 51 minut. Natomiast na pewno jest to ekonomiczne rozwiązanie, bo zapewne Roma będzie musiała tylko pokryć pensję piłkarza.

