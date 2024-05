Florian Wirtz zostaje na kolejny sezon w Bayerze Leverkusen, a w 2025 roku dojdzie najprawdopodobniej do jego hitowego transferu. Do batalii o wielki niemiecki talent włączają się angielscy giganci - donosi Graeme Bailey.

fot. Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz pożądany przez największe kluby w Europie

Florian Wirtz to jeden z najbardziej ekscytujących piłkarzy na całym świecie. Sezon 2023/2024 w jego wykonaniu ułożył się perfekcyjnie, bowiem jako absolutny lider ofensywy poprowadził Bayer Leverkusen do historycznego mistrzostwa Niemiec. Aptekarze mają przed sobą jeszcze finał Pucharu Niemiec, więc obecną kampanię mogą zakończyć z dubletem na krajowym podwórku.

Wirtz budzi olbrzymie zainteresowanie na rynku transferowym już od kilku lat. Bayern Monachium monitoruje jego rozwój, odkąd tylko w bardzo młodym wieku zadebiutował w Bundeslidze. Wydaje się, że ten sezon jest dla 21-latka przełomowy. W samej Bundeslidze uzbierał jedenaście bramek i dwanaście asyst, zgarniając tytuł najlepszego zawodnika w kraju. Bayer Leverkusen obwieścił światu swoje ambitne plany o kontynuowaniu rywalizacji o najwyższe cele. Władze klubu zapewniły, że Wirtz nie zostanie tego lata sprzedany. On sam przystał na propozycję rozegrania dla Aptekarzy jeszcze jednego sezonu.

Europejscy giganci ustawiają się w kolejce do hitowego transferu Wirtza, który nadejdzie najprawdopodobniej latem 2025 roku. Za priorytet uważa go Real Madryt, zaś do batalii włączyli się także Manchester City i Liverpool. Skauci obu angielskich klubów wybrali się na ostatni finał Ligi Europy, aby z uwagą przyjrzeć się jego umiejętnościom. Media spodziewają się zażartej rywalizacji między najbogatszymi ekipami. Mówi się, że w przyszłym roku Wirtz miałby kosztować około 150 milionów euro.

