SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt zamyka skład, nie będzie więcej transferów w letnim oknie

Real Madryt podczas letniego okna transferowego wydał do tej pory 49 milionów euro. Na Santiago Bernabeu przed startem nowego sezonu trafiło trzech zawodników w tym m.in. Endrick i Kylian Mbappe. Choć w klubowej kasie wciąż pozostaje sporo gotówki na następne transfery, to jak zaznacza Carlo Ancelotti, skład drużyny został zamknięty. Oznacza to, że do końca sierpnia Królewscy prawdopodobnie nie przeprowadzą już żadnej transakcji z udziałem nowych piłkarzy.

– Skład został zamknięty, nie podpiszemy nikogo więcej. Wrócił do nas Jesus Vallejo, do zdrowia wraca David Alaba, oceniamy też zawodników z naszej akademii – powiedział nt. transferu nowego obrońcy Carlo Ancelotti cytowany przez Fabrizio Romano.

– Myślę, że nikt nie odejdzie, nikt nie chce odchodzić. Dysponujemy spektakularnym składem – dodał włoski szkoleniowiec Realu Madryt.

Wypowiedź włoskiego trenera może mocno zaskakiwać, gdyż w formacji defensywnej wydaje się brakować głębi. Po odejściu Nacho i Rafy Marina do dyspozycji Ancelottiego pozostali Vallejo, Alaba, Militao i Rudiger. Wcześniej szeregi Los Blancos miał zasilić Leny Yoro, lecz młody stoper zdecydował się na wybór Manchesteru United.

Obecnie 15-krotni triumfatorzy Ligi Mistrzów przebywają w USA, gdzie podczas tournée rozegrają trzy mecze sparingowe. Rywalem podopiecznych Ancelottiego będzie AC Milan, FC Barcelona i Chelsea.