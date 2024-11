Ancelotti stworzył problem. Młody gwiazdor Realu chce odejść

saolab / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti wyczerpał cierpliwość gwiazdy. Real może stracić talent

Carlo Ancelotti musi sobie poradzić z poważnym kryzysem, w jakim znalazł się Real Madryt. Włoski szkoleniowiec ma problem z dostosowaniem drużyny do nowego systemu, który został wdrożony z uwagi na przyjście Kyliana Mbappe. Potwierdzeniem kłopotów Królewskich były mecze z FC Barceloną (0:4) oraz Milanem (1:3).

Zobacz WIDEO: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Okazuje się, że w całej tej sytuacji Carlo Ancelotti doprowadził do kolejnej palącej kwestii. Włoch jest znany z przywiązania do podstawowej jedenastki i dość rzadko decyduje się na większe rotacje. W związku z tym kilku młodych graczy Realu Madryt miało wyrazić niezadowolenie, a szczególnie dotknęło to Ardę Gulera.

Turek liczył, że dobre występy w końcówce sezonu 2023/2024 oraz na Euro 2024 przyczynią się do poprawy jego pozycji w Realu Madryt. Tymczasem pomocnik nadal nie może przebić się na dłużej do składu Los Blancos. Ancelotti pozwala mu grać w końcówkach niektórych meczów, co dla 19-latka jest niewystarczającym wymiarem.

Jak przekonuje El Nacional, Arda Guler zgłosił się do Florentino Pereza i poprosił o to, aby pozwolono mu odejść już w zimowym oknie transferowym. Bez wątpienia jest to spory szok, który zmusza szefa Realu do szybkiej interwencji. Rozwiązania są dwa – albo Ancelotti da więcej szans Gulerowi, albo Królewscy postarają się wypożyczyć 19-latka.

Zobacz: Alphonso Davies podjął decyzję o transferze! Odrzucił wielkie oferty