Amorim chce gwiazdę PSG. Man Utd czeka ciężkie zadanie

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim marzy o sprowadzeniu Nuno Mendesa na Old Trafford

Manchester United zmaga się z problemami na pozycji lewego obrońcy. Luke Shaw, mimo swojej wszechstronności ma problemy z ciągłymi kontuzjami. Tyrell Malacia natomiast, po powrocie do gry po długotrwałym urazie, nie do końca przekonuje Rubena Amorima swoją formą. W związku z tym menedżer Czerwonych Diabłów rozważa sprowadzenie Nuno Mendesa – zawodnika, którego zna doskonale z czasów pracy w Sportingu.

Nuno Mendes to jeden z najbardziej obiecujących lewych obrońców młodego pokolenia. Pod wodzą Rubena Amorima w Sportingu zadebiutował w seniorskiej piłce w 2020 roku, przyczyniając się do zdobycia tytułu mistrza Portugalii. Jego szybkość, ofensywny styl gry i zdolność do gry jako typowy wahadłowy sprawiły, że w 2022 roku trafił do Paris Saint-Germain za 31,5 miliona funtów. Mendes ugruntował swoją pozycję we francuskim klubie, a jego doświadczenie w grze na najwyższym poziomie mogłoby znacząco wzmocnić Manchester United.

Choć Nuno Mendes idealnie wpisuje się w planowaną przez Amorima taktykę 3-4-3, United muszą zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami. Po pierwsze, ograniczenia Finansowego Fair Play mogą wpłynąć na ich możliwości zakupowe. Po drugie, klub priorytetowo traktuje wzmocnienie innych pozycji – przede wszystkim napastnika i środkowego obrońcy. Dopiero po rozstrzygnięciu tych kwestii zarząd Czerwonych Diabłów zdecyduje, czy Mendes jest transferowym celem na styczeń.