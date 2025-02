Wisła Płock ściągnie reprezentanta Iraku. Przechodzi testy medyczne

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Amin Al-Hamawi

Amin Al-Hamawi o krok od Wisły Płock

Wisła Płock jest jednym z kandydatów do awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy. W tym momencie ekipa Nafciarzy ma na swoim koncie 34 punkty i zajmuje 5. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Przypomnijmy, że w Polsce tegoroczne zimowe okienko transferowe jest wciąż otwarte, a w ostatnich tygodniach do zespołu prowadzonego przez Mariusza Misiurę trafili Kevin Custović (pomocnik), Nemanja Mijusković (obrońca), Dawid Barnowski (wahadłowy) oraz Stanisław Pruszkowski (bramkarz).

Wszystko wskazuje na to, że Wisła Płock nie zakończyła jeszcze zakupów. Pierwszoligowy klub poinformował bowiem w mediach społecznościowych, że testy medyczne przed przeprowadzką do drużyny Nafciarzy przechodzi właśnie Amin Al-Hamawi. Jeśli badania zawodnika przejdą bez żadnych problemów, to ten podpisze kontrakt z polskim zespołem. Zatem Mariusz Misiura najprawdopodobniej otrzyma nowego napastnika, ponieważ ten piłkarz najlepiej czuje się właśnie w linii ataku.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

21-letni snajper dotychczas występował w drugoligowej szwedzkiej ekipie – Sandvikens IF – dla której rozegrał łącznie 22 spotkania, zdobył 8 bramek i zaliczył 1 asystę. Wcześniej grał również w innych zespołach – Helsingborgs IF oraz Torns IF. Warto dodać, że Amin Al-Hamawi jest reprezentantem Iraku. Do tej pory 3 razy zakładał koszulkę drużyny narodowej.