Pressfocus Na zdjęciu: Alexandre Pato

Alexandre Pato w wywiadzie dla La Gazetta dello Sport stwierdził, że jest gotów na powrót do AC Milanu. Napastnik, który reprezentował Rossonerich w latach 2007-2013 stwierdził, że czeka jedynie na telefon od Paolo Maldiniego.

Pato grał przez 6 sezonów w AC Milanie

W stosunkowo młodym wieku postanowił wrócić do Brazylii

Napastnik po latach marzy o powrocie do Mediolanu

Wspaniała kariera pokrzyżowana przez kontuzje

Brazylijczyk od 2021 roku reprezentuje barwy Orlando City, gdzie traktowany jest jak gwiazda. Napastnik tęskni jednak za Włochami, o czym opowiedział w ostatnim wywiadzie dla Gazetta dello Sport. Pato stwierdził, że jest gotowy na powrót do AC Milanu, kiedy tylko klub zechce.

– Czuję się świetnie w Orlando i mam tutaj kontrakt, ale Maldini wie, że w razie czego jestem gotowy do powrotu do Milanu – zaczął Pato.

– Dojrzałem, czerpałem w futbolu z różnych środowisk i myślę, że mógłbym być użyteczny w pracy z młodymi piłkarzami. Brakuje mi Włochów i w ogóle całego tego kraju. Zawsze powtarzam żonie: Pewnego dnia zabiorę cię do Włoch i zrozumiesz co mam na myśli – dodał.

– Dla mnie Mediolan był jednym z najważniejszych miast w karierze. Wiele się nauczyłem i brakuje mi wszystkiego co związane z tym miejscem. Z przyjemnością wróciłbym do tego klubu. Po prawdzie, to we Włoszech gra wielu dojrzałych i doświadczonych zawodników – stwierdził napastnik.

Rozpatrując swoją karierę w barwach AC Milanu, Pato stwierdził, że jest parę rzeczy których żałuje i kilka takich, które mógł zrobić lepiej.

– Klub dał mi wszystko co mógł. Kocham Mediolan, ale były momenty, kiedy czułem się osamotniony. Byłem bardzo młody gdy tam przybyłem. Rodzice spędzili ze mną trochę czasu, ale potem wrócili do Brazylii. Gdyby zostali ze mną, na pewno mógłbym liczyć na większe wsparcie – zakończył rozważania były napastnik Milanu.

Przeczytaj: Sterling żądny regularnej gry, możliwy transfer do Włoch