Liverpool jest pogodzony z bardzo prawdopodobnym odejściem Trenta Alexandra-Arnolda do Realu Madryt. "Fichajes" donosi, że The Reds chcą zastąpić Anglika Jeremiem Frimpongiem.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Mistrz Niemiec następcą Alexandra-Arnolda?

Trent Alexander-Arnold to jeden z najlepszych piłkarzy Liverpoolu w ostatnich latach. Na Anfield bardzo chcą zatrzymać gwiazdora, ale mają świadomość jego sytuacji kontraktowej i poważnej konkurencji ze strony Realu Madryt. Umowa Anglika wygasa po sezonie 2024/2025, a Królewscy są zdeterminowani, aby obsadzić pozycję prawego obrońcy na lata. Dani Carvajal ma przed sobą jeszcze wiele miesięcy rekonwalescencji i trudno przewidzieć, czy po tak ciężkiej kontuzji będzie jeszcze w stanie wrócić do optymalnej dyspozycji.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Liverpool jest świadomy bardzo prawdopodobnej porażki na polu negocjacyjnym, bowiem reprezentantowi Anglii na ten moment znacznie bliżej do Realu Madryt. Odrzucił wszystkie oferty przedłużenia umowy ze strony The Reds. Transfer może dojść do skutku jeszcze zimą, jeśli tylko Królewscy zdecydują się na wzmocnienie w trakcie sezonu.

Kto ma zastąpić Alexandra-Arnolda na Anfield? “Fichajes” przekonuje, że głównym kandydatem jest Jeremie Frimpong z Bayeru Leverkusen. Liverpool miał już nawet zrobił pierwszy krok pod ewentualny transfer. Holenderski defensor pasuje do ekipy Arne Slota swoim niezwykle ofensywnym stylem gry. Przeszkodą na pewno nie byłaby kwota transakcji, gdyż jego klauzula odejścia wynosi raptem 40 milionów euro. Liverpool będzie jednak musiał zmierzyć się ze sporą konkurencją, gdyż o Frimpongu marzą chociażby Manchester United, Barcelona czy Bayern Monachium.