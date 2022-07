fot. PressFocus Na zdjęciu: Alex Sandro

Alex Sandro może niebawem zmienić barwy klubowe. Juventus podobno poważnie bierze pod uwagę sprzedaż zawodnika. CalcioMercato.com twierdzi, że piłkarz nie znajduje się w planach Massimiliano Allegriego na nową kampanię.

Juventus według najnowszych informacji rozważa sprzedaż Alexa Sandro

W przypadku ewentualnego transferu Brazylijczyka klub z Turynu mógł odciążyć nieco listę płac

Aktualna umowa 31-latka z klubem z Turynu obowiązuje do końca czerwca 2023 roku

Alex Sandro na wylocie z Juve?

Alex Sandro trafił do Juve w 2015 roku z FC Porto. Aktualny kontrakt zawodnika z klubem z Turynu obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Brazylijczyk trafił do Juventusu za 28 milionów euro.

31-latek na początku swojej przygody z klubem z Turynu był tym, bez którego trudno było sobie wyobrazić drużynę. Ostatnio jednak sytuacja się zmieniła i Alex Sandro znacznie obniżył loty.



CalcioMercato.com sugeruje, że trener Massimiliano Allegri nie widzi w swoich planach na nowy sezon brazylijskiego zawodnika. Stąd plan związany ze sprzedażą Alexa Sandro. W związku z ewentualnym transferem piłkarza klub z Turynu mógłby trochę zaoszczędzić, bo zawodnik zarabia we włoskiej ekipie rocznie sześć milionów euro.

Na dzisiaj jednak Juventus nie otrzymał żadnych propozycji w sprawie 37-krotnego reprezentanta Brazylii, co może sugerować, że ostatecznie Alex Sandro rozstanie się z turyńską ekipą na zasadzie wolnego transferu latem przyszłego roku. W ostatnim sezonie piłkarz wystąpił w 40 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i dwie asysty.

