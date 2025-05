Man United sprzeda Garnacho do ligowego rywala? Podał cenę

Alejandro Garnacho jest łączony z przeprowadzką do Chelsea. Manchester United oczekuje 65 milionów funtów za swojego piłkarza - podaje brytyjska gazeta Daily Star.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho wyceniony na 65 milionów funtów

Alejandro Garnacho może odejść z Manchesteru United podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Trener drużyny Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – nie postrzega argentyńskiego pomocnika jako zawodnika nietykalnego i jest gotowy wyrazić zgodę na sprzedaż piłkarza. W ten sposób angielski klub mógłby zyskać spore środki finansowe na dokonanie wzmocnień składu. Według mediów jedną z ekip zainteresowanych sprowadzeniem dwudziestolatka jest Chelsea.

Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski dziennik „Daily Star” wynika, że Manchester United poinformował już swoich ligowych rywali, iż cena za Alejandro Garnacho wynosi aż 65 milionów funtów. Ciężko powiedzieć, czy londyńczycy zapłacą tak wielkie pieniądze za ośmiokrotnego reprezentanta Argentyny, na którego pozyskanie chrapkę ma również SSC Napoli. Warto dodać, iż wcześniej mówiło się, że ofensywny pomocnik może kosztować dużo mniej, bo 40 milionów funtów.

Alejandro Garnacho trafił do akademii Manchesteru United w 2020 roku, przeprowadzając się do szkółki Czerwonych Diabłów z Atletico Madryt. W połowie 2022 roku mierzący 180 centymetrów zawodnik stał się pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu, dla którego rozegrał łącznie 140 meczów, zdobył 26 bramek i zaliczył 22 asysty. Urodzony w Madrycie skrzydłowy ma ważny kontrakt z angielskim klubem do końca czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową zdolnego piłkarza na około 45 milionów euro.