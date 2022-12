PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Al-Nassr podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie chciało pozyskać Sergio Ramosa. Umowa środkowego obrońcy z PSG wygasa 30 czerwca 2023 roku, więc byłby on wówczas dostępny za darmo.

Sergio Ramos jest kolejnym piłkarzem, który znalazł się na celowniku Al-Nassr

Saudyjski klub prowadzi zaawansowane rozmowy z Cristiano Ronaldo

Wygląda na to, że dziewięciokrotny mistrz kraju ma ambitne plany

Wielkie pieniądze skuszą Sergio Ramosa?

Według najnowszych informacji hiszpańskiego dziennika “MARCA”, Sergio Ramos znalazł się na radarze saudyjskiego klubu Al-Nassr. Drużyna z Arabii Saudyjskiej chciałaby sprowadzić 36-letniego Hiszpana podczas najbliższego letniego okienka transferowego, kiedy to skończy się jego umowa z Paris Saint-Germain.

Jeśli kontrakt doświadczonego stopera z francuską ekipą nie zostanie przedłużony, to latem 2023 roku będzie on do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Przypomnijmy, że włodarze Al-Nassr prowadzą zaawansowane negocjacje z Cristiano Ronaldo, który po zawarciu porozumienia mógłby liczyć na astronomiczne zarobki.

💣 ¿Cristiano Ronaldo y Ramos, de nuevo compañeros? https://t.co/pHW17XMcsR Una información de @jfelixdiaz — MARCA (@marca) December 29, 2022

Jeżeli oba transfery ostatecznie doszłyby do skutku, to Cristiano Ronaldo ponownie grałby w jednym zespole z Sergio Ramosem. Obaj zawodnicy do dzisiaj mają świetne relacje po tym, jak przez wiele lat wspólnie występowali dla Realu Madryt. Zarówno Portugalczyk, jak i Hiszpan stanowili o sile popularnych “Królewskich” przez kilkanaście sezonów.

Co ciekawe, z przeprowadzką do Al-Nassr łączony jest również N’Golo Kante z Chelsea. Francuski mistrz świata z 2018 roku prowadzi rozmowy także z Barceloną.

