Jorginho to jeden z najmocniejszych punktów reprezentacji Włoch w trakcie trwającego Euro 2020. Zawodnik jednocześnie nie może narzekać na brak ofert. Głos na temat przyszłości zawodnik wyraził z kolei jego menedżer.

Jorginho to jeden z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na rynku

29-latek jest zawodnikiem Chelsea, ale jego przyszłość jest niepewna

Menedżer reprezentanta Włoch wypowiedział się na temat planów dotyczących piłkarza

Jorginho królem spokoju

Jorginho ma kontrakt ważny z Chelsea do końca czerwca 2023 roku. Tymczasem agent pomocnika ma plan, aby negocjować nową umowę dla zawodnika z klubem z Londynu. Tym samym ma przeprowadzić rozmowy w tej sprawie z dyrektorem The Blues Mariną Granovskaia.

– Dzisiaj rynkowa wartość Jorginho to 50 milionów euro (42,8 milionów funtów). Jeśli pojawi się klub chętny na transfer, to oczywiście przeprowadzimy rozmowy. Aczkolwiek pierwszeństwo zawsze ma Chelsea – mówił Joao Santos w rozmowie z Radio Marte.

– Jorginho w swojej grze jest niezwykle wyrafinowany, a co za tym idzie, nie wszyscy rozumieją jego styl gry. Jest tak dobry, że to, co robi na boisku, wydaje się łatwe. W rzeczywistości jest inaczej. Tacy zawodnicy to rzadkość, dzięki temu można mówić o jego wielkości – mówił agent reprezentanta Włoch.

Defensywny pomocnik trafił do Chelsea w 2018 roku za 57 milionów euro. Jak na razie wystąpił w tej ekipie łącznie w 141 spotkaniach, w których zdobył 17 bramek. Tymczasem w trakcie trwających Mistrzostw Europy wystąpił w każdym z sześciu ostatnich meczów Squadra Azzurra. W niedzielę stanie przed szansą wygrania turnieju w starciu z Anglią.

