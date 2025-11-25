Ademola Lookman znajduje się na celowniku Galatasaray Stambuł. Do przeprowadzki nad Bosfor namawia go kolega z reprezentacji Nigerii, Victor Osimhen - czytamy we włoskim dzienniku La Gazzetta dello Sport.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Ademola Lookman przymierzany do Galatasaray Stambuł

Ademola Lookman był bardzo bliski opuszczenia Atalanty Bergamo podczas ostatniego letniego okna transferowego, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Włoski klub nie otrzymał bowiem satysfakcjonującej oferty i zdecydował się zatrzymać swoją gwiazdę na Stadio Atleti Azzurri d’Italia, mimo zainteresowania m.in. ze strony Interu Mediolan. Niewykluczone jednak, że temat odejścia 28-letniego skrzydłowego powróci zimą, ponieważ jego przyszłość wciąż budzi sporo spekulacji.

Jak informuje włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, poważne zainteresowanie Lookmanem wykazuje Galatasaray Stambuł. Co więcej, do przeprowadzki nad Bosfor ma namawiać go kolega z reprezentacji Nigerii – Victor Osimhen – który cieszy się dużym autorytetem wśród kadrowiczów. Atalanta jest gotowa usiąść do rozmów z tureckim gigantem, oczekując za swojego skutecznego atakującego około 50 milionów euro.

Ademola Lookman rozpoczynał karierę w Charlton Athletic, skąd przeniósł się do Evertonu, a następnie reprezentował barwy RB Lipsk, Fulham oraz Leicester City. Przełomowym momentem okazały się jednak jego przenosiny do Atalanty w 2022 roku.

29-krotny reprezentant Nigerii błyskawicznie stał się kluczową postacią zespołu Nerazzurrich, rozgrywając łącznie 129 spotkań, zdobywając 53 bramki i notując 25 asyst. Dodatkowo wstawił do swojej gabloty puchar za triumf w Lidze Europy (sezon 2023/2024).