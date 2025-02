Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Riccardo Sottil blisko AC Milanu

AC Milan szaleje podczas ostatniego dnia okienka transferowego. Wicemistrzowie Italii dopięli transfer Santiago Gimeneza, który zastąpił Alvaro Moratę. Meksykanin trafił na San Siro za ponad 30 milionów euro. Jak się okazuje, lada moment Rossoneri powinni dopiąć również przyjście Joao Felixa. Do wymienionej dwójki wkrótce może trafić również inny zawodnik.

Z informacji przekazanych przez „Sky Sport Italia” dowiadujemy się, że AC Milan dopina transfer prosto z Serie A. Do drużyny prowadzonej przez Sergio Conceicao ma trafił Riccardo Sottil, który na co dzień reprezentuje barwy Fiorentiny. Włoski skrzydłowy zawitałby do Rossonerich na zasadzie półrocznego wypożyczenia z opcją wykupu. Koszt przyszłego definitywnego transferu wyniósłby 10 milionów euro.

Riccardo Sottil jest wszechstronnym piłkarzem, który jednak ma od kilku sezonów problem z ustabilizowaną formą. Skrzydłowy potrafi w jednym meczu czarować, aby w drugim kompletnie zniknąć z radarów. Przeprowadzka na San Siro będzie dla 25-latka olbrzymią szansą.

W obecnym sezonie Riccardo Sottil rozegrał 25 spotkań w barwach Fiorentiny. W tym czasie wychowanek Torino zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. 25-latek może również pochwalić się trzema asystami.