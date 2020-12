AC Milan celuje w napastnika Crystal Palace

AC Milan według najnowszych doniesień mediów rozgląda się za wzmocnieniami swojej ofensywy. Na celowniku Rossonerich znalazł się Wilfried Zaha z Crystal Palace, sugeruje na swoich łamach The Sun.

AC Milan jest aktualnie liderem włoskiej ekstraklasy, zmierzając po swoje pierwsze scudetto od sezonu 2010/2011. Tymczasem okazuje się, że sternicy ekipy z miasta mody myślą o wzmocnieniach swojego składu.

Przedstawiciele angielskich środków masowego przekazu sugerują, że w orbicie zainteresowania władz Milanu znalazł się Wilfried Zaha. 28-latek w trakcie trwającego sezonu zaliczył osiem trafień i dwie asysty, potrzebując do tego zaledwie 14 meczów.

Milan myślami przy styczniowym mercato

Spekuluje się, że Zaha to idealny kandydat do wzmocnienia siły ofensywnej teamu z Lombardii. Ciekawe jest to, że to nie pierwszy klub łączony z piłkarzem. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej praktycznie od 18 miesięcy jest obiektem zainteresowania mediów w kontekście zmiany klubu.

Obecny kontrakt zawodnika z Crystal Palace obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na 50 milionów euro. Godne uwagi jest to, że w 2019 roku piłkarz znajdował się na celowniku takich ekip jak między innymi Evertonu, czy Tottenham Hotspur, ale ostatecznie do transakcji z udziałem piłkarza nie doszło.