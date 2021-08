AS Roma ostatecznie wygrała wyścig po Tammy’ego Abrahama. Angielski napastnik znajdował się na celowniku takich ekip jak: Arsenal, Atletico Madryt, West Ham United, czy Aston Villa. Ostatecznie piłkarz zakotwiczy w klubie z Serie A.

AS Roma znalazła następcę Edina Dzeko

Nowym napastnikiem Giallorossich zostanie Tammy Abraham

Włoski klub wygrał wyścig po 23-latka przede wszystkim z Atletico Madryt i Arsenalem

Abraham trafi pod skrzydła Jose Mourinho

AS Roma ma przeznaczyć 40 milionów euro na transakcję z udziałem Abrahama. W szeregach Giallorossich zawodnik ma wypełnić lukę po Edinie Dzeko. Rzymianie pięć milionów euro mają zapłacić już w tym roku. Pozostała część sumy transferu ma być spłacana do 2025 roku.

Sternicy The Blues zabezpieczyli się jednocześnie na wypadek, gdyby piłkarz odbudował się w Romie. W związku z tym Chelsea umieściła w umowie wpis dotyczący klauzuli wykupu w wysokości 80 milionów euro, która będzie obowiązywać do lipca 2023 roku.

Kluczową postacią z realizowaniu transakcji był trener Romy Jose Mourinho. Portugalczyk sam starał się przekonać zawodnika do zmiany klubu. Opiekun ekipy z Rzymu zadzwonił do zawodnika, namawiając go do przeprowadzki do Romy.

Abraham jest jednocześnie drugiem angielskim zawodnikiem, który będzie grał w szeregach Wilków. Wcześniej do tej ekipy trafił Chris Smalling.

W związku z tym, że Anglia nie należy już do krajów Unii Europejskiej, to zawodnik musi wrócić do ojczyzny, aby ubiegać się o pozwolenie na pracę i wizę.

