150 milionów na stole. Arsenal w natarciu

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Alexander Isak może za 150 milionów euro trafić do Arsenalu

Arsenal w trakcie letniego okna transferowego ma plan, aby wzmocnić się w ofensywie. W kontekście nowych napastników w mediach pojawiły się już konkretne opcje. Interesujące informacje przekazał serwis Fichajes.net.

Znany portal o tematyce transferowej przekazał, że klub z Londynu jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Alexandra Isaka latem tego roku. Szwedzki napastnik ma być uważany przez sterników Arsenalu za główny cel na lato.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Klub z Emirates Stadium ma być do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać gracza, że może wyłożyć na transakcję nawet 150 milionów euro. Taka suma miałaby przekonać działaczy Srok do wyrażenia zgody na zmianę klubu przez piłkarza. Arsenal dzięki pozyskaniu Isaka mógłby zatem bardzo poprawić swoją jakość w drużynie.

25-letni gracz trafił do Newcastle w sierpniu 2022 roku. Kosztował wówczas 70 milionów euro. Zanim zawodnik trafił do drużyny z St. James Park, to reprezentował barwy takich ekip jak: Borussia Dortmund czy Real Sociedad. Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze zawodnik stawiał natomiast w AIK.

W tym sezonie Isak wystąpił jak na razie w 40 meczach, notując w nich 27 trafień. Ponadto na koncie Szweda jest sześć asyst. Na boisku zawodnik spędził ponad 3100 minut. Okazję na poprawę bilansu napastnik może mieć przy okazji niedzielnej konfrontacji z Chelsea.

Zobacz także: „Here we go” wybrzmiało. Arsenal pozyska pomocnika z La Liga