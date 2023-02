PressFocus Na zdjęciu: Chris Hughton

Ghana oficjalnie potwierdziła objęcie kadry przez nowego szkoleniowca. Selekcjonerem reprezentacji Czarnych Gwiazd zostanie Chris Hughton, który zastąpi Otto Addo.

Chris Hughton został nowym trenerem Ghany

Irlandczyk wcześniej był obecny przy kadrze jako doradca

To dla niego powrót do pracy w roli szkoleniowca

Ghana ogłosiła nowego selekcjonera

Otto Addo prowadził reprezentację Ghany od lutego do grudnia 2022 roku. Pod jego wodzą kadra The Black Stars wystąpiła na Mistrzostwach Świata w Katarze. Z mundialem drużyna z Afryki pożegnała się już w pierwszej fazie, zajmując ostatnie miejsce w grupie z Portugalią, Koreą Południową i Urugwajem.

Niesatysfakcjonujące wyniki na MŚ doprowadziły do rozstania z dotychczasowym szkoleniowcem. Po długich debatach nowym opiekunem kadry został Chris Hughton, który do tej pory pracował przy reprezentacji jako doradca techniczny. W tej roli Irlandczyk spędził dwanaście miesięcy.

Dla Hughtona do powrót do zawodu trener po ponad dwóch latach od ostatniej posady na tym stanowisku. We wrześniu 2021 roku 64-latek zakończył niemal roczną przygodę jako szkoleniowiec Nottingham Forest i od tej pory nie prowadził żadnej drużyny. Wcześniej miał okazję odpowiadać za wyniki Brightonu, Norwich, Birmingham i Newcastle.