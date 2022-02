fot. PressFocus Na zdjęciu: Neal Maupay

Neal Maupay ostatnio błysnął w szeregach Brighton, zdobywając bramkę przeciwko Watfordowi. Urodzony we Francji napastnik Mew zwrócił się podobno z prośbą do selekcjonera reprezentacji Argentyny Lionela Scalonego, aby ten rozważył powołanie go do drużyny narodowej.

Neal Maupay może niebawem stanąć przed wyborem reprezentacji, w której będzie grał

The Sun zasugerował, że 25-latek może zdecydować się na reprezentowanie Argentyny

Zawodnik w tym sezonie jest jednym z mocniejszych punktów Brighton

Maupay chętny na reprezentowanie Argentyny

Neal Maupay w trakcie trwającej kampanii prezentuje się bardzo dobrze w szeregach Brighton. Zawodnik wystąpił w tym sezonie w 21 meczach Premier League. Strzelił w nich osiem goli, a ponadto zaliczył dwie asysty.

Maupay ma na swoim koncie łącznie 35 występów w młodzieżowych reprezentacjach Francji. Niemniej w związku z tym, że matka piłkarza urodziła się w argentyńskim Bernal i zawodnik otrzymał obywatelstwo argentyńskie w wieku 18 lat, to może grać dla reprezentacji Argentyny. Dlatego chce skorzystać z tej opcji.

– Zadawałem sobie to pytanie wcześniej. Nie mogę przewidzieć, co się wydarzy, ale gra w reprezentacji narodowej byłaby niesamowita – mówił Maupay cytowany przez The Sun.

– Trudno jest wyobrazić sobie dwóch selekcjonerów dzwoniących do mnie w tym samym czasie. Gdyby jednak tak się stało, to musiałby podjąć decyzję – kontynuował piłkarz.

Ostatnio pojawiła się informacja, że Maupay tak bardzo kocha Argentynę, że znalazł w Brighton restaurację, która specjalizuje się w kuchni tego kraju. – Pewnego dnia poszliśmy zjeść do restauracji w Nicei, gdzie mięso było argentyńskie i przypadło mi do gustu. Teraz gdy jestem w Brighton, to chodzę do restauracji LatinoAmericano, gdzie serwuje się też ten rodzaj mięsa – rzekł z uśmiechem piłkarz.

Maupay ma kontrakt ważny z angielskim klubem do końca czerwca 2023 roku. Zawodnik dołączył do Brighton z Brentford za ponad 22 miliony euro.

