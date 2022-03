PressFocus Na zdjęciu: Griezmann i Mbappe

Reprezentacja Francji pokonała w meczu towarzyskim Republikę Południowej Afryki (5:0). Dublet – w tym piękne trafienie w okienko – ustrzelił Kylian Mbappe. Poza tym do siatki trafiali Olivier Giroud, Wissam Ben-Yedder i Matteo Guendouzi.

Reprezentacja Francji pewnie pokonała Republikę Południowej Afryki w meczu towarzyskim (5:0)

Piękne trafienie zdobył Kylian Mbappe. Później pewnie wykorzystał jeszcze rzut karny

Poza tym do siatki rywali trafili też Giroud, Ben Yedder i Guendouzi

Mistrzowie świata pokazali różnicę klas przeciwko RPA

Francuzi rozgrywali we wtorek ostatni mecz podczas trwającej przerwy reprezentacyjnej. Ich rywal nie był z najwyższej półki – mierzyli się bowiem z Republiką Południowej Afryki. Goście wytrzymali nieco ponad 20 minut bez utraty bramki. Chwilę później świetnie piłkę na skrzydle uratował jednak Antoine Griezmann. Napastnik Atletico dojrzał po drugiej stronie pola karnego Kyliana Mbappe, a ten przyjął futbolówkę, po czym fenomenalnie uderzył w okienko. To podłamało graczy RPA. Jeszcze przed przerwą utracili drugą bramkę. Przy niej również asystował Griezmann. Tym razem do siatki trafił jednak Olivier Giroud, który kontynuuje swoją pogoń za Thierrym Henrym.

Po zmianie stron Francuzi nie forsowali tempa, ale w ostatnim kwadransie zdobyli kolejne gole. Najpierw pewnie rzut karny wykorzystał Mbappe, a później gracz PSG świetnie zagrał do Paula Pogby. Pomocnik głową odegrał do wprowadzonego z ławki Wissama Ben Yeddera, a ten trafił. W samej końcówce ładnym golem zza pola karnego popisał się jeszcze Matteo Guendouzi.

Był to mecz bez większej historii, w którym Les Bleus udowodnili swoją siłę – zwłaszcza w ofensywie. Teraz Didier Deschamps ma już zapewne w głowie jedynie piątkowe losowanie grup mistrzostw świata.