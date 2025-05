Przewidywane składy na finał Pucharu Polski. Pogoń i Legia idą na wojnę

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń – Legia w finale Pucharu Polski

Pogoń Szczecin po równym roku będzie miała okazję do rehabilitacji i zdobycia swojego pierwszego trofeum w historii. Ponownie zagra w finale Pucharu Polski, lecz tym razem musi ograć rywala z najwyższej półki. Na PGE Narodowym dojdzie w piątek do hitowego starcia z Legią Warszawa. Obie drużyny są bardzo zdeterminowane, gdyż stawką nie jest wyłącznie trofeum, ale także możliwość gry w europejskich pucharach.

W rundzie wiosennej Pogoń jest znakomicie dysponowana, dlatego dla wielu to właśnie ona będzie faworytem finału Pucharu Polski. Legia Warszawa ma swoje problemy i z pewnością nie sprzyja jej napięty terminarz, z którym mierzyła się jeszcze do niedawna. Ma natomiast na koncie trzy kolejne wygrane, co sugeruje, że jest w niezłej formie.

Zobacz również: Nowa twarz w Legii. Ekspert wskazuje plusy i minusy

Do wyjściowej jedenastki Legii powinien wrócił Paweł Wszołek, który w tygodniu wznowił treningi z zespołem. Zabraknie oczywiście kontuzjowanego Bartosza Kapustki. Goncalo Feio będzie musiał zdecydować między Markiem Gualem a Ilią Szkurynem, ale najprawdopodobniej postawi na Hiszpana.

Przewidywane składy na mecz Pogoń Szczecin – Legia Warszawa

Pogoń Szczecin: Cojocaru, Wahlqvist, Loncar, Borges, Koutris, Gamboa, Ulvestad, Łukasiak, Wędrychowski, Grosicki, Koulouris

Legia Warszawa: Tobiasz, Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre, Goncalves, Elitim, Oyedele, Morishita, Luquinhas, Gual