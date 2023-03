“Powołanie było pozytywnym zaskoczeniem” W piątek miała miejsce pierwsza konferencja prasowa reprezentacji Polski podczas marcowego zgrupowania. W jego trakcie Biało-czerwoni zmierzą się z Czechami i Albanią w eliminacjach do Euro 2024. Na konferencji pojawił się absolutny debiutant, Ben Lederman. Dziennikarze spytali piłkarza Rakowa Częstochowa, co poczuł po powołaniu do kadry? – Dzień dobry. To było

