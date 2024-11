Mecz o Superpuchar Polski miał zostać rozegrany w lipcu. Mamy jednak już listopad, a starcie to nadal jest zawieszone gdzieś w powietrzu. Jak przekazał jednak Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu", terminem meczu ma być 7 grudnia tego roku.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Superpuchar Polski

Superpuchar Polski jeszcze w tym roku? Prawie dokładnie za miesiąc

Mecz o Superpuchar Polski tradycyjne rozpoczynał zawsze nowy sezon w naszej polskiej piłce. Jednak w tym roku było inaczej. Bo choć mamy już listopad i runda jesienna zbliża się coraz mocnej do końca, to starcie o Superpuchar Polski nadal nie zostało rozegrane. Dlaczego? Pierwotny termin zakładał rozegranie meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Kraków na początku lipca, ale szybko stało się jasne, że będzie to niemożliwe.

WIDEO: Jak ulepszyć konferencje prasowe w Ekstraklasie?

W kolejnych tygodniach szukano nowych rozwiązań i dyskontowano nad różnymi pomysłami. Wszystko było jednak utrudnione przez fakt, że oba te zespoły grały aż do czwartej rundy w eliminacjach europejskich pucharów, przez co ten prestiżowy mecz był przekładany cały czas.

Tym razem jednak pojawiła się nowa data. Informacje w tej sprawie przedstawił Roman Kołtoń, właściciel “Prawdy Futbolu”.

“Słyszę, że Superpuchar Polski pomiędzy Jagiellonią a Wisłą ma zostać rozegrany 7 grudnia 2024” – przekazał dziennikarz w serwisie X (dawniej Twitter).

“Gospodarzem starcia jest – jako mistrz Polski – Jaga, ale Wisła stawia warunek: tylko z kibicami! Pytanie, jak zarządzi tym PZPN” – dodaje dziennikarz.

