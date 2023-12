fot. Imago / Patryk Pindral / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: John van den Brom

Jeden gol wyłonił zwycięzcę w czwartkowym meczu Arki Gdynia z Lechem Poznań

Na temat rywalizacji wypowiedział się trener Kolejorza

W gronie ośmiu ćwierćfinalisów krakowego pucharu jest siedmiu przedstawicieli PKO Ekstraklasy i jeden zespół z Fortuna 1 Ligi

John van den Brom o meczu Arka – Lech

Lech Poznań wygrał z liderem Fortuna 1 Ligi po golu Filipa Marchińskiego w doliczonym czasie pierwszej połowy. Jednocześnie Kolejorz znalazł się w gronie ośmiu najlepszych ekip w krajowym pucharze. Rywalizację podsumował szkoleniowiec poznańskiego zespołu.

– Jestem zadowolony z wyniku i z awansu do ćwierćfinału krajowego pucharu. To było to, co musieliśmy dzisiaj zrobić. Jeśli chodzi o grę, to pierwsza część była dobra w naszym wykonaniu. Szukaliśmy sobie miejsca i stwarzaliśmy sobie szanse, a bramkarz Arki kilkukrotnie pomagał swojej drużynie w zachowaniu czystego konta. Dobrym momentem było strzelenie gola przed przerwą, to było ważne dla losów tego spotkania – mówił John van den Brom cytowany przez LechPoznan.pl.

– Druga połowa nie była dobra. Rywale łatwiej operowali piłką za naszą linię obrony, to jest zawsze niebezpieczne dla drużyny broniącej, bo musi pozostać skoncentrowana. Tym bardziej że dysponowała takim zawodnikiem, jakim jest Karol Czubak. Musieliśmy więc do końca koncentrować się na obronie rezultatu. Najważniejsze jest jednak to, że awansowaliśmy do kolejnej rundy. Wszystkiego najlepszego dla Arki Gdynia. Runda jesienna była bardzo dobra w ich wykonaniu, trzymam kciuki za awans do Ekstraklasy – dodał Holender.