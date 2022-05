Finał PP: tysiące kibiców Lecha nie weszło na stadion

Przemysław Langier Na zdjęciu: Puste sektory na Stadionie Narodowym

Na finał Fortuna Pucharu Polski sprzedano komplet 55 tys. biletów, ale od początku starcia Lecha z Rakowem sektor za jedną z bramek – ten, który zająć mieli fani Kolejorza – świeci pustkami. To efekt zakazu wnoszenia banerów i flag o wymiarach większych niż 2m x 1,5m, jaki nałożył kilka dni wcześniej prezydent Warszawy.

Tysiące fanów Lecha Poznań nie ogląda finału Pucharu Polski, mimo że zakupiło bilet

To efekt decyzji władz Warszawy, którzy nie dopuścili standardowo używanych flag z barwami klubu

Konsekwencje zapowiedział Cezary Kulesza, który grozi, że za rok finał nie odbędzie się w stolicy

Kibice Lecha nie weszli na stadion

Na sektorze mogącym pomieścić ok. 15 tys. fanów zasiadła dosłownie garstka widzów, których – dosłownie, to żadna przenośnia – można policzyć w ciągu minuty. Kibice, którzy powinni siedzieć za bramką, utknęli przed stadionem, bo – wbrew zakazowi – nie chcieli zrezygnować z wniesienia flag, które standardowo mają ze sobą przy okazji wszystkich meczów.

Na reakcję tych, którzy weszli na stadion, nie trzeba było długo czekać. Najbardziej obrywa się PZPN-owi i prezesowi związku Cezaremu Kuleszy. “Co to za finał? Kulesza, co to za finał” – niosło się po Narodowym od pierwszej minuty. Sam szef piłkarskiej centrali już wcześniej informował, że jest w tej kwestii bezsilny. PZPN próbował się odwoływać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale to utrzymało w mocy decyzję Rafała Trzaskowskiego. W dniu meczu Kulesza na Twitterze napisał natomiast: “Stanowisko Kom. Miejskiej PSP o zakazie wnoszenia większych flag uderza w piękno sportu, jest niezrozumiałe i powoduje więcej szkód niż pożytku. Zmieniono zasady obowiązujące od lat. Jeżeli w przyszłości PSP nie zmieni swojego stanowiska, finał PP nie będzie organizowany w Warszawie”.

W momentach, gdy kibice najgłośniej protestują, są zagłuszani przez spikera apelującego o stworzenie atmosfery piłkarskiego święta. Piłkarskiego święta, które odbywa się bez tych, bez których nie mogłoby być piłki nożnej.