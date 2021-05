Barcelona dwukrotnie pozwoliła Levante odrobić straty, przez co praktycznie wypisała się z wyścigu po mistrzostwo. Jednogłośnie zwyciężyły za to obie ekipy z Madrytu, dla których nadchodzący tydzień to walka o uratowanie sezonu w spektakularnym stylu.

“Jesteśmy dziadami, no”

Ten legendarny cytat pasuje, jak ulał do ostatnich tygodni w wykonaniu Barcelony. Gracze Ronalda Koemana mieli nie jedną, nie dwie, a trzy szanse do przeskoczenia w tabeli Atletico, ale wszystkie zmarnowali. Pierwsza była najbardziej bolesna i zarazem spektakularna, bo ewentualne zwycięstwo z Granadą pozwoliłoby całkowicie zależeć od siebie. Porażka przyszła jednak nagle, w drugiej połowie, nie zapowiadana przez boiskowe wydarzenia. Warto też dodać, że dla Andaluzyjczyków było to jedyne zwycięstwo pośród czterech porażek w pięciu ostatnich meczach. Później przyszedł bezbramkowy remis z Atletico, a we wtorek katastrofalny podział punktów z Levante.

Duma Katalonii w tym sezonie nie potrafi rozegrać dwóch równych i dobrych połów, przez co zwyczajnie na mistrzostwo nie zasługuje. Objawiło się to we wszystkich wspomnianych spotkaniach, ale i na przestrzeni całej kampanii było to widoczne. Awanse w kolejnych rundach Pucharu Króla wyrywane w końcówce czy wielorazowe gonienie wyników w lidze. Remis z Levante pomimo prowadzenia do przerwy 2:0 spina te rozgrywki idealną klamrą. Dodając do tego jeden punkt na dwanaście możliwych w bezpośrednich starciach z ekipami z Madrytu wychodzi obraz drużyny niegotowej do walki o największe cele. A choć obecny sezon La Ligi nie jest, delikatnie mówiąc, spektakularny, mistrzostwo kraju zawsze ma ogromne znaczenie.

5 – Barcelona have lost more points from winning positions than any other team in LaLiga since MD 32 (three vs Granada and two against Levante). Tired. pic.twitter.com/N7AJbpPLEk — OptaJose (@OptaJose) May 11, 2021

Bramkarze madryckich ekipy zrobili robotę

Atletico i Real Madryt wzięły się w garść i zdystansowały się od Barcelony i Sevilli. Czy można jednak powiedzieć, że były to zwycięstwa wynikające z pełnej dominacji? Nie do końca.

Królewscy wygrali wysoko i zasłużenie, ale dwa ostatnie gole zdobyli w końcówce. Przy stanie 2:0 Jorge Molina zdołał zdobyć bramkę kontaktową i w polu karnym Thibaut Courtois zrobiło się gorąco. Belg popisał się jednak kilkoma dobrymi interwencjami, co pozwoliło jego kolegom zdominować spotkanie z Granadą w końcówce.

16 – @realmadriden are unbeaten in their last 16 games in @LaLigaEN (W11 D5), the best current unbeaten run in the competition. In addition, Blancos has equalled their best unbeaten run in a single league campaign under Zinédine Zidane, in 2016/17 (P16 W12 D4). Unstopabble. pic.twitter.com/POv9cllQLs — OptaJose (@OptaJose) May 13, 2021

Jeszcze lepsze zawody rozegrał bezapelacyjnie najlepszy golkiper tego sezonu La Ligi. Atletico było bliskie popełnienia tego samego błędu, co Barcelona. Rojiblancos prowadzili spokojnie 2:0, ale po zmianie stron zauważalnie zdjęli nogę z gazu. Nie jest to dobry pomysł w starciach z drużynami podobnymi do Realu Sociedad. Baskowie wykreowali sobie kilka dogodnych okazji. Dwie najlepsze miał Portu – przy pierwszej z nich Słoweniec zaliczył fenomenalną paradę, a przy drugiej napastnik Txuri-urdin trafił w słupek. Oblak jeszcze kilkukrotnie ratował swoich kolegów, a przy golu Igora Zubeldii nie miał szans. Atletico jest o dwa kroki od historycznego mistrzostwa, ale tym razem nie wygra go solidną defensywą. Jeżeli je wygra, to zrobi to świetnym atakiem i równie spektakularnym Janem Oblakiem między słupkami.

8 – @atletienglish's Yannick Carrasco 🇧🇪 has been directly involved in more @LaLigaEN goals than any other player since the start of April (eight – four goals and four assists). Vitamin. pic.twitter.com/mKZVq2xcB5 — OptaJose (@OptaJose) May 13, 2021

Całość tekstu znajduje się na Primeradivision.pl. Tam wybrano dodatkowo Partidazo, evento, jugador oraz golazo minionej kolejki. Sprawdź aktualną tabelę La Liga, by być na bieżąco!