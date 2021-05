Pomocnik Barcelony Miralem Pjanić swojego pobytu w klubie ze stolicy Katalonii nie może na razie zaliczyć do udanych. Niewykluczone, że już latem drogi obu stron się rozejdą. Według informacji Le10Sport zainteresowanie bośniackim pomocnikiem wyrażają Paris Saint-Germain i Chelsea.

Pjanić nie przekonał Koemana

31-letni obecnie pomocnik do Barcelony trafił latem ubiegłego roku z Juventusu, natomiast w przeciwnym kierunku powędrował Brazylijczyk Arthur. Pjanić nie zdołał jednak przekonać do siebie sztabu szkoleniowego Dumy Katalonii z trenerem Ronaldem Koemanem na czele. W obecnym sezonie wystąpił tylko w 18 ligowych spotkaniach, a zaledwie w sześciu z nich wybiegał na boisko w podstawowym składzie. Do tego dołożył 11 występów w rozgrywkach pucharowych.

Chelsea i PSG sondują możliwość transferu

Pjanić naturalnie nie jest zadowolony ze swojej aktualnej sytuacji w zespole i ma być zdecydowany na odejście po zakończeniu sezonu. Bośniak miał już zostać zaproponowany kilku europejskim klubów, a według informacji Le10Sport ewentualną możliwość jego sprowadzenia sondowali już przedstawiciele Chelsea i Paris Saint-Germain.

Do konkretnych rozmów w sprawie transferu na razie nie doszło. Władze Barcelony zdają sobie również sprawę, że trudno będzie im odzyskać zainwestowane w piłkarza środki. Na chwilę obecną najbardziej prawdopodobnym wariantem wydają się być przenosiny Pjanicia do innego klubu na zasadzie wypożyczenia.

Przed przenosinami do Barcelony Pjanić z powodzeniem występował w barwach Olympique Lyon, Romy i Juventusu. Na boiskach Serie A rozegrał łącznie 281 spotkań, zdobywając 42 bramki i dokładając do tego 73 asysty.

W najbliższy weekend FC Barcelona rozegra ostatnie ligowe spotkanie w sezonie 2020/21. Niewykluczone, że dla Pjanicia ewentualny występ w meczu przeciwko Eibar będzie ostatnim w zespole ze stolicy Katalonii.

