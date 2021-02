Obrońca ma żal do Artety. “Osądził mnie po trzech meczach”

William Saliba został w styczniu wypożyczony z Arsenalu do Nicei. 19-latek przyznał, że marzył o debiucie w seniorskiej drużynie Kanonierów, ale Mikel Arteta uznał, że nie jest gotowy.

William Saliba wypowiedział się o trudnym początku swej przygody z Arsenalem.

Francuz został kupiony przez Kanonierów latem 2019 roku za 30 milionów euro. 19-latek wzbudzał wielkie nadzieje, zwłaszcza biorąc pod uwagę problemy defensywne londyńczyków. Od razu wypożyczono go z powrotem do Saint-Etienne, gdzie miał nabrać niezbędnego doświadczenia. Po zakończeniu sezonu 2019/2020 powrócił do Arsenalu. Występował wyłącznie w zespole do lat 23 i nie zdołał zadebiutować w dorosłej drużynie Kanonierów. W styczniu wypożyczono go z powrotem do Ligue 1, tym razem do Nicei.

– To jasne, że wiele się zmieniło w ciągu roku. Gdy zmienił się trener, oznaczało to też zmiany dla mnie. Mikel Arteta osądził mnie po dwóch pełnych meczach i połowie kolejnego. Chciałem, by wystawiał mnie do gry częściej, ale powiedział, że nie jestem gotowy. Czekałem na szansę od niego, ale w piłce nożnej tak bywa. Kiedy przybyłem do Arsenalu, liga wyglądała naprawdę dobrze, więc starałem się pokazać na treningach, by pokazać trenerowi gotowość do gry, ale się nie udało. Teraz jestem szczęśliwy. Chcę grać dla Nicei. Poczucie bycia częścią drużyny jest dla mnie bardzo ważne – powiedział William Saliba w rozmowie z RMC Sports.

Początek przygody młodego obrońcy w nowym zespole jest imponujący. Został nawet wybrany zawodnikiem stycznia, w którym wystąpił w siedmiu meczach Ligue 1.