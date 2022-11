fot. PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Man Utd według najnowszych wieści dziennikarza Floriana Plettenberga jest kolejnym klubem zainteresowanym pozyskaniem Jude Bellinghama. Menedżer Czerwonych Diabłów Erik ten Hag chce sfinalizować ten transfer w 2023 roku.

Man Utd nie zamierza przestawać wydawać dużych pieniędzy na wzmocnienia

Dziennikarz Florian Plettnberg podał, że klub z Old Trafford też chce mieć u siebie Jude Bellinghama

Cena za Anglika może wynieść nawet 150 milionów euro

Man Utd celuje w transfer Bellinghama

Man Utd intensywnie pracuje nad tym, aby wrócić na szczyt. Nie tylko w Premier League, ale również w europejskich pucharach. W tym celu angielski klub poczynił już wiele kosztownych transakcji. Na razie jednak nie przynosi to oczekiwanych efektów.

Dziennikarz Florian Plettenberg daje do zrozumienia, że Man Utd jest świadomy tego, że transakcja może wynieść 150 milionów euro na to, aby pozyskać Jude Bellinghama z Borussii Dortmund. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to kolejny piłkarz, który obrałby taki szlak. Wcześniej Jadon Sancho trafił do teamu z Old Trafford z niemieckiej ekipy.

X News #Bellingham (1): He's the transfer target No. 1 for #MUFC confirmed! They expect him to cost around €150m, they have scouted him a lot. Ten Hag wants him in 2023! But: Chances are low due to competition from #MCFC and #LFC and due to Financial Fairplay! @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 7, 2022

W powszechnej opinii szanse jednak na to, że taki ruch dojdzie do skutku, są małe. Wpływ na to mają również reguły finansowego fair-play. Wcześniej w mediach pojawiły się informacje, że Liverpool jest poważnie zainteresowany sfinalizowaniem transferu z udziałem angielskiego piłkarza. Sternicy The Reds też zdają sobie sprawę, że transakcja nie będzie kosztował mniej niż 100 milionów euro.

Zobacz także:

W tej kampanii Bellingham wystąpił w 13 meczach, strzelając w nich trzy gole. Ponadto na koncie 19-latka znajduje się jedna asysta.

Czytaj więcej: Hit w Lidze Europy. Kiedy mecze FC Barcelona – Manchester United?