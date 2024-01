Jurgen Klopp wzruszony zachowaniem kibiców

Kibice Liverpoolu zaśpiewali podczas niedzielnego meczu FA Cup hymn „You’ll Never Walk Alone”, a wyraźnie wzruszony na ławce szkoleniowej przeżywał to Jurgen Klopp. Niemiec ogłosił kilka dni temu, że po ośmiu latach opuści klub z Anfield.

IMAGO / Propaganda Photo Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp opuści po sezonie Liverpool

Niemiec ma wyjątkowo silną więź z klubem

W niedzielę jego drużyna wyeliminowała Norwich City

Klopp wzruszony podczas meczu z Norwich

Liverpool wygrał w niedzielę 5:2 z Norwich w 4. rundzie rozgrywek FA Cup. Przed meczem kibice zaśpiewali hymn „You’ll Never Walk Alone”. Wielu z nich miało ze sobą szaliki i transparenty z podobizną Jurgena Kloppa. Sam Niemiec był całym wydarzeniem wyraźnie wzruszony.

Kamery uchwyciły go, gdy siedział na ławce trenerskiej i był bliski łez. Ma to niewątpliwie związek z jego decyzją o opuszczeniu Liverpoolu. Ogłosił ją zaledwie kilka dni temu.

What a moment for Klopp ❤️ pic.twitter.com/tXnKq3tV20 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2024

Reakcja fanów jasno pokazuje, że będą oni do końca wspierać swojego menedżera. The Reds walczą nadal na czterech frontach. Są lidera tabeli Premier League i dotarli do finału Puchar Ligi. Rywalizują też nadal w Europa League i FA Cup.

