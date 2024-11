Flick oszczędny w słowach. To powiedział sędziemu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Guillermo Cuadra Fernandez

Flick “łaskawy” dla arbitra

FC Barcelona wyjeżdża z San Sebastian bez punktów i z poczuciem ogromnej niesprawiedliwości. Chociaż na oficjalny komunikat La Liga jeszcze poczekamy (o ile w ogóle takowy się pojawi), to środowisko Dumy Katalonii jest przekonane, że ich klub został pokrzywdzony przez system VAR. W tej sytuacji wypowiedział się m.in. Inaki Pena.

Po ostatnim gwizdku nie zabrakło także komentarza ze strony trenera Blaugrany. Hansi Flick, który w przerwie rozmawiał z arbitrem, na pomeczowej konferencji prasowej odniósł się do wydarzeń z udziałem Nayefa Aguerda i Roberta Lewandowskiego:

– Powiedziałem mu (sędziemu Guillermo Cuadrze Fernándezowi), że to była zła decyzja w kwestii ofsajdu Lewandowskiego. To wszystko, co mogę powiedzieć. To była zła decyzja. To nie jego wina i wiem o tym. To wszystko, co mogę powiedzieć. Nic więcej – stwierdził niemiecki szkoleniowiec.

Barcelona przegrała z Realem Sociedad, jednak utrzymała pozycję lidera tabeli La Liga. Duma Katalonii ma o sześć punktów więcej niż Real Madryt, natomiast Królewscy rozegrali jeden mecz mniej.