Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal z kolejnymi problemami

W samolocie zmierzającym do Mediolanu zabrakło wręcz niezbędnego elementu układanki Mikela Artety. Arsenal w środowym starciu z Interem będzie musiał radzić sobie bez Declana Rice’a. To oczywiście nie jest jedyna absencja w szeregach Kanonierów. Londyńczycy nie mogą skorzystać także z takich piłkarzy, jak Riccardo Calafiori, Kieran Tierney i Takehiro Tomiyasu.

Wideo: Arsenal – sezon 2024/25

Chociaż Arteta próbował uspokoić fanów stołecznej ekipy i zdradził, że Rice nie doznał poważnego urazu, to jednocześnie nie wykluczył dłuższej pauzy reprezentanta Anglii. 25-latek na pewno nie zagra w hitowym pojedynku z Nerazzurrimi, a na dodatek może zabraknąć go także w kolejnym meczu. Już w niedzielę Arsenal czekają derby Londynu. W 11. kolejce Premier League The Gunner zmierzą się z Chelsea. Pomocnika czekają dodatkowe baa

Kanonierzy w trzech ostatnich ligowych spotkaniach zapisali na swoim koncie tylko jeden punkt – w 8. serii gier przegrali z Bournemouth, później zaliczyli remis z Liverpoolem, natomiast w następnym pojedynku musieli uznać wyższość Newcastle. Na szczęcie w Lidze Mistrzów idzie im zauważalnie lepiej i po trzech potyczkach mają na koncie siedem punktów.