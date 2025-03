Probierz mówi o tym wprost. Taki ma cel na eliminacje Mistrzostw Świata

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Chcemy awansować z 1. miejsca – zdradza Michał Probierz

Michał Probierz ma przed sobą bardzo dużo pracy jeśli chodzi o występ reprezentacji Polski w dalszej części eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Mimo dwóch zwycięstw z Litwą (1:0) i Maltą (2:0) w mediach nie zabrakło negatywnych opinii na temat gry “Biało-Czerwonych”.

Do stylu, w jakim nasza kadra zdobyła sześć punktów w dwóch meczach, odniósł się także Robert Lewandowski. Napastnik nie ukrywał, że wiele elementów wymaga poprawy. Na antenie Canal+ Sport w programie “Liga+ Extra” do wywiadu kapitana odniósł się Michał Probierz. Selekcjoner nie miał problemów ze słowami piłkarza oraz zdradził, że opinia 36-latka nie wpływa negatywnie na jego osobę.

W trakcie rozmowy poruszony został także wątek odnoszący się do celu, jaki postawił sobie Michał Probierz. 52-latek nie ukrywa, że chce awansować z 1. miejsca w grupie, o czym poinformował drużynę w trakcie rozmowy.

– Postawiłem sobie jasny cel i rozmawiałem o tym z drużyną, że chcemy awansować z 1. miejsca. Każdy ma prawo do swojej oceny. Początek eliminacji za nami. Mamy sześć punktów, wiemy, co musimy dalej robić. Chcemy zdecydowanie poprawić grę. W meczach z dobrymi zespołami chciałbym zobaczyć drużynę grającą tak, jak przez sześćdziesiąt minut w Portugalii plus dodać do tego zdobycie bramki – powiedział Michał Probierz na antenie Canal+ Sport.

Następny mecz w walce o awans na mundial reprezentacja Polski rozegra dopiero w czerwcu. Rywalem “Biało-Czerwonych” będzie Finlandia. Oprócz starcia, którego stawką będą punkty, kadra Michała Probierza zmierzy się towarzysko z reprezentacją Mołdawii.