Borek nie ma wątpliwości. “Byłby wyśmienitym selekcjonerem”

Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym wskazał kandydata do roli trenera reprezentacji Polski. Dziennikarz uważa, że wyśmienitym selekcjonerem byłby Jan Urban.

Reprezentacja Polski, choć odniosła dwa zwycięstwa na start eliminacji Mistrzostw Świata 2026, to rozczarowała stylem, w jakim pokonała Litwę i Maltę. Po marcowym zgrupowaniu pod adresem Michała Probierza pojawiła się spora krytyka. Część ekspertów sugerowała nawet potencjalną zmianę na stanowisku selekcjonera, jeśli np. w czerwcu podczas meczu z Finlandią zdarzy się wpadka.

Oczywiście na chwilę obecną nikt nie rozważa na poważnie zwolnienia obecnego selekcjonera “Biało-Czerwonych”. Natomiast w mediach pojawiają się potencjalne kandydatury bądź wymarzeni trenerzy do objęcia sterów w drużynie narodowej.

W programie “Moc Futbolu” w Kanale Sportowym kandydata do pracy z kadrą w przyszłości wskazał Mateusz Borek. Według dziennikarza idealnym trenerem byłby Jan Urban. 62-latek aktualnie odpowiada za wyniki grającego w Ekstraklasie – Górnika Zabrze.

– Jan Urban jest bardzo dobrym trenerem, byłby wyśmienitym selekcjonerem i jest fantastycznym człowiekiem. Natomiast patrzyłem na jego dwa okresy pracy w Legii i nie przekroczył średniej 2 punktów na mecz – powiedział Mateusz Borek w programie “Moc Futbolu”.

Urban jako trener Górnika Zabrze pracuje już po raz drugi. Pierwsza kadencja miała miejsce w sezonie 2021-2022. Do klubu z Górnego Śląska wrócił po kilku miesiącach, rozpoczynając drugą kadencję pod koniec marca 2023 roku. Najlepszy wynik z “Trójkolorowymi” osiągnął w sezonie 2022/2023, zajmując 5. miejsce w PKO BP Ekstraklasie.

Niebawem może jednak dojść do rozstania. Urban ma ważny kontrakt do czerwca bieżącego roku, a najnowsze informacje sugerują, że umowa prawdopodobnie nie zostanie przedłużona. Piotr Koźmiński z portalu Goal.pl informował, że Urban jest po słowie z Legią Warszawa, która rozgląda się za następcą Goncalo Feio. Co więcej, w związku z tym Górnik rozpoczął poszukiwania nowego szkoleniowca poza granicami Polski.