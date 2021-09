Wymowne zachowanie Messiego po zmianie. Zawodnik wściekł się na trenera

Paris Saint-Germain w niedzielny wieczór mierzyło się z Olympique Lyon w spotkaniu w ramach Ligue 1. Podopieczni Mauricio Pochettino wygrali ostatecznie 2:1. Tymczasem media koncentrują się na tym, co miało miejsce, gdy trener paryżan podjął decyzję o zdjęciu z boiska Lionela Messiego. Były zawodnik FC Barcelony wyraźnie nie był zadowolony z decyzji opiekuna PSG.

Konflikt na linii Pochettino-Messi?

Paris Saint-Germain do przerwy remisowało z OL 0:0. Po zmianie stron wynik rywalizacji otworzył natomiast Lucas Paqueta i to goście wyszli na prowadzenie. Do wyrównania doprowadził z kolei Neymar, który wykorzystał rzut karny. Chociaż wydawało się, że to Messi będzie wykonywał jedenastkę. Argentyńczyk został natomiast zmieniony w 76. minucie, a w jego miejsce na placu gry pojawił się Achraf Hakimi.

Były piłkarz Blaugrany wydawał się zaskoczony decyzją szkoleniowca PSG. Gdy ten podszedł, chcąc podziękować mu za grę, to Messi zignorował gest Pochettino. Piłkarz dawał też do zrozumienia, że nie był zadowolony z tego, co wymyślił trener paryżan. Ostatecznie ekipa ze stolicy Francji wygrała 2:1, a gola na 2:1 strzelił rzutem na taśmę Mauro Icardi. Tymczasem Pochettino zabrał głos na temat swojej decyzji po meczu.

– Musimy dokonywać wyborów, myśląc o tym, co najlepsze dla zespołu i dla każdego zawodnika. Czasami decyzje są pozytywne, a innym razem nie. W każdym razie właśnie dlatego my trenerzy stoimy przy linii bocznej i możemy podejmować decyzję. Może się to komuś podobać lub nie, ale taki jest fakt – rzekł trener paryżan cytowany przez RMC Sport.

Leo Messi chyba nie był zadowolony z decyzji Mauricio Pochettino o zmianie w dzisiejszym meczu 🧐 Co myślicie o tej sytuacji ❓ #FrancjaElegancja pic.twitter.com/ha94px7aRd — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 19, 2021

PSG po niedzielnej wygranej umocniło się na pozycji lidera ligi francuskiej. Aktualnie legitymuje się dorobkiem 18 punktów na koncie. Na drugim Olympique Marsylia paryżanie mają przewagę pięciu punktów. W następnej kolejce Ligue 1 ekipa ze stolicy Francji zmierzy się z Metz.

