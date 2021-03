Angel Di Maria odnowił kontrakt z Paris Saint-Germain. Klub potwierdził całe wydarzenie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Sam zainteresowany w Paryżu odnalazł drugi dom, a także stał się nieodłączną częścią swojej drużyny, obok Neymara i Mbappe.

Nieudana przygoda w Premier League

Angel Di Maria zaistniał w europejskim futbolu, dzięki znakomitej grze w barwach Realu Madryt. Tam świętował zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, dwukrotnie podnosił Puchar Króla, a na pożegnanie z Królewskimi wygrał Ligę Mistrzów. Po czterech latach owocnej współpracy uznał, że potrzebuje nowych wyzwań. Na brak ofert nie narzekał i latem 2014 roku przeniósł się do Manchesteru United. Co ciekawe, Argentyńczyk w koszulce Czerwonych Diabłów był cieniem samego siebie. Styczność z Premier League brutalnie sprowadziła go na ziemię. Nadszedł czas na ratowanie kariery i zza kulis wyłonił się klub z Paryża. W PSG Di Maria poczuł się potrzebny i dziś gra swój najlepszy futbol w życiu.

Kontrakt został odnowiony

Di Maria pojawił się w siedzibie klubu w piątek po południu. 32-latek złożył podpis pod nową umową, dzięki której będzie grał dla PSG również w następnym sezonie. W dodatku, jeśli w przyszłym roku obie strony dalej będą chciały razem współpracować, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kontrakt został przedłużony o kolejne 12 miesięcy.

Odkąd w 2015 roku dołączył do PSG wyrósł na kluczowego piłkarza w ofensywie. Dotychczas zdążył zdobyć już 16 trofeów z zespołem ze stolicy Francji. Argentyńczyk łącznie zagrał w 248 meczach, w których strzelił 87 goli i zanotował 99 asyst. Co ciekawe, suma asyst 32-latka jest drugim najlepszym wynikiem w historii klubu. Ponadto Di Maria stał się ósmym strzelcem w drużynie Paryżan.