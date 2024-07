Francuski gigant chce zawodnika z zaplecza Premier League

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Crysencio Summerville

Crysencio Summerville na radarze PSG

Piłkarze Leeds United ostatnie rozgrywki Championship zakończyli na na 3. miejscu. W finale baraży o awans do Premier League przegrali z Southampton (0:1). Choć zeszłego lata Pawiom udało się zatrzymać w składzie kilku kluczowych zawodników, tym razem wydaje się to mniej prawdopodobne.

Niebawem klub z Elland Road może stracić Crysencio Summerville’a. 22-latek rozegrał w zeszłym sezonie 46 meczów na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii, strzelając 20 goli i asystując przy kolejnych dziewięciu.

Skrzydłowy dołączył do Leeds United w 2020 roku i spędził ponad dwa sezony w drużynie w młodzieżowej drużynie, zanim przeniósł się do pierwszego zespołu. Jego występy wzbudziły spore zainteresowanie. Mówiło się, że Holender jest blisko zasilenia Newcastle United. Teraz faworytem do pozyskania Summerville’a jest Paris Saint-Germain, które jest skłonne wydać ponad 20 milionów euro.

NIEUWS: #PSG meldt zich bij management Crysencio #Summerville (22). Franse topclub concreet voor aanvaller Leeds United, melden bronnen rondom PSG. Bevestiging na first call @wiebe_de_vries.https://t.co/Rq7Xc1NXSy — Mike Verweij (@MikeVerweij) July 2, 2024

The Peacocks we wtorek stracili Archiego Graya. 18-letni Anglik wylądował w Tottenhamie Hotspur za 41 mln euro.