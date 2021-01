Paris Saint-Germain zagra piąty z rzędu mecz bez udziału Neymara. Brazylijczyk nadal przechodzi rehabilitację i nie wystąpił jeszcze u nowego trenera Mauricio Pochettino. W sobotę o 21:00 mistrzowie Francji zmierzą się z Brest.

Brazylijczyk wypadł z gry 13 grudnia, gdy nabawił się urazu kostki. Nie zagra on też w najbliższym spotkaniu, ale do kadry paryżan wracają za to Mauro Icardi, Layvin Kurzawa i Alessandro Florenzi.

Przed PSG drugi mecz pod wodzą Mauricio Pochettino. W środę zespół ten zremisował na boisku Saint Etienne 1:1. Paryżanie notują najgorszy start sezonu od 2012 roku W 18 meczach uzbierali tylko 36 punktów.

Nie zapadła jeszcze decyzja czy Neymar wróci w przyszłym tygodniu. Są szanse, że wystąpi w meczu Trophee des Champions z Marsylią, który zaplanowano na środę.

Frustracja Maurcio Pochettino

Mauricio Pochettino nie ukrywa, że jest sfrustrowany faktem, że paryżanie zmagali się z tyloma urazami. – Potrzebujemy pełnej kadry i naszych kluczowych graczy tak szybko jak to tylko możliwe. Tylko wtedy będziemy mogli osiągnąć taki poziom sportowy, na jaki liczymy – zaznaczył szkoleniowiec.

Brazylijski zawodnik od dłuższego czasu nie może odpędzić się od kontuzji. W tym sezonie rozegrał jak dotąd siedem meczów meczów i zdobył w nich dwa gole. Urazy nękały go też w sezonie 2019-2020.