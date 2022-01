Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG w dalszym ciągu nie dogadał się z Kylianem Mbappe w sprawie przedłużenia umowy z wicemistrzem Francji. Mauricio Pochettino wierzy jednak, że bez względu na wszystko, francuski napastnik w tym okresie w 100% będzie zaangażowany w grę dla paryżan.

Ważą się losy kontraktu Kyliana Mbappe z PSG

Francuski napastnik od stycznia może podjąć już negocjacje z nowym klubem

Mauricio Pochettino wierzy w profesjonalizm podopiecznego, bez względu na jego przyszłość

Mbappe może negocjować

Od 1 stycznia 2022 r. Kylian Mbappe bez przeszkód może już negocjować warunki kontraktu z nowym pracodawcą. PSG w dalszym ciągu nie doszedł do porozumienia z 23-letnim atakującym, a hiszpańska prasa od dłuższego czasu informuje, że przenosiny mistrza świata 2018 do Realu Madryt są już tylko formalnością. Główny zainteresowany nigdy wprost nie wypowiedział się o swojej najbliższej przyszłości, ale w paru wywiadach, między wierszami, wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jego czas na Parc des Princes powoli dobiega końca.

W Paryżu wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, jak wygląda sprawa negocjacji z ich najlepszym strzelcem (15 goli we wszystkich rozgrywkach). 53-krotny reprezentant Francji, mimo znakomitej dyspozycji w sezonie 2021/2022, nie czuję się w zespole wicemistrzów Francji doceniony w 100%. Cały czas zdaje się być w cieniu Leo Messiego i Neymara, mimo, że indywidualnymi statystykami, bije na głowę, zarówno Argentyńczyka jak i Brazylijczyka.

Wszyscy mają jednak nadzieję, że obojętnie co w najbliższych sześciu miesiącach wydarzy się w stolicy Francji, Mbappe pozostanie profesjonalistą i do końca umowy będzie grał w paryskim zespole na 100% swoich możliwości.

Kwestia dojrzałości

– Decyzje dotyczące kontraktów w piłce nożnej, mogą mieć na ciebie tylko wpływ w sytuacji, gdy jesteś niewystarczająco dojrzały. Chcemy aby Mbappe pozostał w Paryżu na kolejne lata, ale w tym temacie obie strony muszą być chętne – przyznał na konferencji prasowej przed meczem 1/16 finału Pucharu Francji z Vannes OC, Mauricio Pochettino.

– Mbappe jest dojrzały. Miejmy nadzieję, że w tym roku nadal będzie działał tak dobrze, jak do tego nas przyzwyczaił i że rozwiązanie kwestii jego kontraktów będzie pozytywne dla nas wszystkich – dodał argentyński szkoleniowiec.