Paris Saint-Germain w miniony weekend ponownie zawiodło swoich fanów, przegrywając z AS Monaco aż 0:3. Tę porażkę skomentował w ostrych słowach sam Mauricio Pochettino. Argentyńczyk narzekał zwłaszcza na pierwszą połowę w wykonaniu swoich podopiecznych.

Fani Paris Saint-Germain najchętniej zapomnieliby o marcu w wykonaniu swoich ulubieńców

W miniony weekend gracze z Paryża ponownie zawiedli, tym razem przegrywając z AS Monaco 0:3

Tę porażkę w ostrych słowach skomentował Mauricio Pochettino

“Nie chcę szukać wymówek, nie pokazaliśmy ducha walki”

Paris Saint-Germain w marcu rozegrało cztery mecze, a przegrało aż trzy z nich. Rzecz jasna, największym echem odbiła się porażka przeciwko Realowi Madryt (1:3), ale i w Ligue 1 giganci zaliczyli bolesne wpadki. Ostatnia miała miejsce w miniony weekend, gdy PSG mierzyło się z AS Monaco. Ostatecznie paryżanie przegrali aż 0:3.

– To, w jaki sposób rozpoczęliśmy ten mecz, było nie do zaakceptowania. Poza tym, to było haniebne pod względem sportowym. Teraz musimy ruszyć dalej, pozbyć się frustracji związanej z Ligą Mistrzów i pomyśleć nad daniem z siebie wszystkiego, zachowując sportowy charakter. Pierwsza połowa [meczu z Monaco – przyp. PP] była nie do zaakceptowania. Nie pokazaliśmy ducha walki. To nie może się powtórzyć. Szacunek do klubu i fanów jest fundamentalny. Ważne, byśmy znaleźli na to rozwiązanie. Zachowanie musi być bardziej zespołowe niż indywidualne. Musimy myśleć drużynowo – skrytykował swoich graczy Mauricio Pochettino.

Rzecz jasna, PSG wciąż przewodzi wyścigowi o mistrzostwo Ligue 1. Na dziewięć kolejek przed końcem rozgrywek paryżanie mają przewagę dwunastu punktów nad drugą Olympique Marsylią. Mimo tego ich postawa i wyniki pozostawiają wiele do życzenia.

