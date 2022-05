Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Nantes

Nantes wygrało Puchar Francji w sezonie 2021/2022. Klub, którego właścicielem jest Waldemar Kita, pokonał 1:0 Nice. W drużynie pokonanych zagrał Marcin Bułka.

Jeden gol wystarczył Nantes do wygrania Pucharu Francji w sezonie 2021/2022

Bramka została zdobyta z rzutu karnego

Gol padł tuż po rozpoczęciu drugiej połowy

Rzut karny przesądził o triumfie

Stade de France zostało wyznaczone jako arena zmagań finału Pucharu Francji w sezonie 2021/2022. Do walki meczu decydującym o trofeum stanęli piłkarze Nice i Nantes. Za faworyta uznawano ekipę z Lazurowego Wybrzeża.

Pierwsza połowa sobotniego finału należała do Nantes, które wykreowało sobie sześć szans na pokonanie bramkarza przeciwnika. Statystycznie co druga próba była celna. Marcin Bułka zachowywał jednak czujność i do przerwy nie puścił gola. Jego koledzy zaprezentowali się słabo, więc w tej odsłonie spotkania było 0:0.

Po zmianie stron role się odwróciły i to Nice było lepszą, aktywniejszą drużyną. Drużyna ta jeszcze zwiększyła posiadanie piłki w porównaniu z pierwszą połową. Z kolei u Nantes zapisano ledwie jeden celny strzał. Jak się okazało, to wystarczyło do zdobycia bramki. Do rzutu karnego podszedł Ludovic Blas, który przymierzył w środek bramki. Z kolei Bułka rzucił się w lewo i nie miał szansy na udaną interwencję. Mogła ona odmienić losy finału, w którym nie było już więcej goli i to Nantes sięgnęło po Puchar Francji.