Paris Saint-Germain we wtorkowy wieczór wywalczyło awans do półfinału Ligi Mistrzów, eliminując z rozgrywek Bayern Monachium. Mistrzowie Francji wygrali 1:0. Tymczasem po zakończeniu spotkania Neymar dał do zrozumienia, że podpisze nowy kontrakt z ekipą z Paryża.

Jeden z głównych celów coraz bliżej realizacji

Paris Saint-Germain pozyskało reprezentanta Brazylii latem 2017 roku z Barcelony. Suma transakcji wyniosła ponad 220 milionów euro. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Neymar po zakończeniu spotkania z Bawarczykami dał natomiast do zrozumienia, że wkrótce podpisze nową umowę z klubem.

– Przedłużenie umowy nie jest już żadnym kłopotem. Czuję się w PSG jak w domu i jest mi tutaj dobrze. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy – przekonywał 29-latek cytowany przez ESPN.

#NeyDay zrobiło furorę

Neymar skomentował również fenomen akcji na portalach społecznościowych w dniu, w którym grał w Lidze Mistrzów.

– #NeyDay jest zabawne. Prawie wszyscy moi przyjaciele wysyłają mi wiadomość. Cieszę się z uczucia, jakim darzą mnie Brazylijczycy. Pomimo tego, że jestem daleko, brakuje mi gry w Brazylii. Emocji związanych z graniem w Brazylii – przekazał napastnik PSG.

29-latek w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 22 meczach, strzelając w nich 13 goli. Ponadto na koncie zawodnika jest osiem asyst.

